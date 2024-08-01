Eskişehir'de Şiddete Uğrayan Köpek Zabıt Katibi Tarafından Sahiplenildi

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Eskişehir'de sokakta bir şahsın şiddetine uğrayan köpek, Tepebaşı Belediyesi barınağında tedavi gördükten sonra zabıt katibi tarafından sahiplenildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta bir şahsın köpeğe şiddet uygulamasının ardından olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında köpeğe şiddet uygulayan Y.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Şiddete maruz kalan köpek korumaya alınarak Tepebaşı Belediyesi barınağına teslim edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Zabıt Katibi Özge Canbul, olayın duyulmasının ardından köpeği sahiplenmek isteyerek müracaatta bulundu. Canbul, köpeği Tepebaşı Belediyesi'nde tedavi gördükten sonra sahiplendirme işlemlerini tamamlayarak barınaktan teslim aldı.

Başsavcı Yeldan tebrik etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek kendisine bir yuva sağlayan Zabıt Katibi Canbul ile bir araya gelerek kendisini örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Tüm hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkanların kullanıldıklarını belirten Başsavcı Yeldan, Zabıt Katibi Özge Canbul'un şiddete uğrayan köpeği sahiplenmesi ile ilgili olarak, "Zabıt Katibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize Pamuk ismini verdik" diye konuştu.

"Yaşadıklarını unutturacağız"

Şiddete maruz kalan köpeği sahiplenen Zabıt Katibi Canbul, Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini belirterek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR