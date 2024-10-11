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Eskişehir'de Sosyal Market Açıldı

Eskişehir\'de Sosyal Market Açıldı

Hakan Kıraç'ın katkılarıyla ESOGÜ Onkoloji Merkezi'nde hastalara yönelik sosyal market açıldı.

11.10.2024 13:14
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi'nde hayırsever bir iş adamının girişimleriyle, hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal market açıldı.

Eskişehirli hayırsever iş insanı Hakan Kıraç girişimleriyle, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi'nde ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal market hizmete açıldı. Kurdele kesilmesi ile yapılan açılışa, Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Eskişehirli hayırsever iş insanı Hakan Kıraç katıldı. Açılış sonrasında etkinliğe katılanlar markette incelemelerde bulundu.

"Hastaların acil ihtiyaçlarını insanların karşılamak için bir sosyal market açtık"

Eskişehirli iş insanı Hakan Kıraç sosyal marketle ilgili, "Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi, Eskişehir haricinde Kütahya, Afyon ve Bilecik gibi yerlerden de en çok gelinen hastanelerden birisi. Özellikle acil olarak gelindiği yer olduğundan burası için daha faydalı olacağını düşündük. Buraya acil bir şekilde gelip o an imkanı olmayan insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için bir sosyal market açtık. Burada neler var? İç çamaşırı, çorap, terlik, diş fırçası, diş macunu, hastalar için yetişkin ve çocuk bezleri, tırnak makası, şampuan, havlu ve tuvalet kağıdı gibi şeyler var. İlk yardım ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler bulunuyor. Amaç, insanların maddi imkanları olsun ya da olmasın, o anda hemen bir ihtiyacını gidersin. Bir kişinin bile 'Allah razı olsun' demesi bizim için çok mutluluk verici olur. Demezlerse de sorun değil, bizim beklentimiz yok. Sadece insanlara fayda sağlamak istiyoruz" dedi.

"Sosyal projeler başhekimliğimizin her zaman desteklediğimiz projeler"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, "Sosyal projeler başhekimliğimizin her zaman desteklediğimiz projeler. İhtiyaç sahiplerini aslında şu anda da elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz ama bunun daha organize olması açısından bütün yardımların böyle bir yerde toplanması bizim için daha pratik olacak. Hastaların sorunlarını daha kolay çözebileceğiz. Her zaman bu tür projelerin arkasındayız. Hastanemiz için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Onkoloji servisimiz her zaman yüzde 100 dolu olan bir servis. Her zaman 30'un üzerinde hastamız burada tedavi görüyor. Burada olması güzel bir şey ama tüm hastaneye dağıtmak da çok zor değil çünkü özellikle çocuk hastalarımız da var. Onlar açısından da iyi olacak. Aslında hastanenin yoğun bakımı, çocuk ve dahiliye servisi gibi tüm servislere bunu buradan yaymak çok kolay, zor değil. Yani konum olarak merkezi bir yerde" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sosyal Market Açıldı - Son Dakika

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