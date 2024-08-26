Eskişehir'de 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' Şampiyonu Madalyalarını Aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' Şampiyonu Madalyalarını Aldı

Eskişehir\'de \'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası\' Şampiyonu Madalyalarını Aldı

Eskişehir'de düzenlenen 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası'nda şampiyon olan takıma madalyaları Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy takdim etti. Vali Aksoy, genç sporculara gelecekte başarılar dileyerek, onların ülkenin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.

26.08.2024 14:52
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Eskişehir'de 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' çerçevesinde gerçekleştirilen futbol turnuvasının töreninde şampiyon olan takıma madalyaları Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bu çerçevede, sona eren futbol turnuvasının kupa ve madalya töreni düzenlendi. Tören, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

"En büyük zenginliğimiz sizlersiniz"

Törende konuşan Vali Aksoy, "Sizlerin geleceğin sporcuları olması için 'spor benim hayalim' diyen hepinize elimizi uzatıyor, ileride sporda bizleri gururlandıracağınıza yürekten inanıyoruz. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Cumhuriyetimizin emanetçisi, milletimizin ümidi, geleceğimizin güvencesi sizlersiniz." dedi.

Turnuvada şampiyon olan Eskişehir takımına madalyalarını Vali Hüseyin Aksoy verdi. Toplam 8 ilden katılan koruma ve bakım altındaki 15-18 yaş arası çocuklara madalya ve hediyelerin verilmesiyle tören sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' Şampiyonu Madalyalarını Aldı - Son Dakika

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