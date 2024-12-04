Eskişehir'de Sulama Kanalı Çöplüğe Döndü - Son Dakika
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Eskişehir'de Sulama Kanalı Çöplüğe Döndü

Eskişehir\'de Sulama Kanalı Çöplüğe Döndü

Yeşiltepe Mahallesi'nde sulama kanalındaki atıklar su çekildikçe ortaya çıktı, vatandaşlar uyarıldı.

04.12.2024 14:15
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Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen sulama kanalında suyun çekilmesi sonrasında ortaya çıkan çöp yığınları görenleri şaşırttı.

Eskişehir'de tarım arazileri için büyük önem taşıyan, Yeşiltepe ve Sütlüce mahallelerinden geçen sulama kanalı adeta çöplüğe döndü. Kanalın geçtiği farklı noktalardan atılan plastik atık, şişe ve diğer çöpler suların çekilmesinin ardından gözler önüne çıktı. Sulama kanalında çok fazla malzemenin atıldığını dikkat çeken Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuç Açıkgöz, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Farklı mahallelerden atılan atıkların su yoluyla mahalleye ulaştığına dikkat çeken Açıkgöz, " mahallemize giden atıklar ne yazık ki burada kalıyor. Sular çekilince de ortaya çıkıyor. Daha önce bu bölgede onlarca çocuğumuzu kaybettik. Ancak sular çekildiğinde görüyoruz ki masasından sandalyesini araç lastiğinde televizyonuna kadar bir çok ürün su içinde bulunuyor. Vatandaşlarımız bunu farklı mahalleden atıyor ancak su akıntı ile birlikte buraya getiriyor. Bizim mahallemiz bu konuda mağdur oluyor. Hayvan leşlerine de bu ara rastlıyoruz. Eğer yetkililer bu süreçte bir temizlik yaparsa en azından birikmemiş olur. Bu görüntüyü vatandaşlarımız hak etmiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sulama Kanalı Çöplüğe Döndü - Son Dakika

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