Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Eskişehir\'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Youthcycle gençlik grubu tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Gençler Sürdürülebilir Mutfak ile Buluşuyor' projesi kapsamında Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri düzenlendi. Uzman konuşmacıların yer aldığı seminere yoğun ilgi gösterildi ve sürdürülebilir mutfak uygulamaları, mikroplastikler, bilinçli tüketici, kompost yapımı, yerel üretim ve yerli tohum konularında sunumlar yapıldı.

07.05.2024 14:45
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Eskişehir'de uzman konuşmacıların yer aldığı Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri'ne yoğun katılım gösterildi.

Youthcycle gençlik grubu tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, 'Gençler Sürdürülebilir Mutfak ile Buluşuyor' isimli 2023-1-TR01-ESC30-SOL-000144701 kodlu proje çerçevesinde 4 Mayıs Cumartesi günü Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri gerçekleştirildi. Uzman konuşmacıların yer aldığı seminere yoğun katılım gösterildi. Seminerde sürdürülebilir mutfak uygulamaları, mikroplastikler, bilinçli tüketici, kompost yapımı, yerel üretim ve yerli tohum konularında sunumlar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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