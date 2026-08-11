Eskişehir'de Sürücü Kursu Müdürü Eğitimi Eleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürücü Kursu Müdürü Eğitimi Eleştirdi

Eskişehir\'de Sürücü Kursu Müdürü Eğitimi Eleştirdi
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Ekrem Kaya, sürücü adaylarına verilen eğitimin yetersiz olduğunu ve 'Serbest Güzergah'ı desteklediğini ifade etti.

Eskişehir'de bir sürücü kursunun müdürü olan Ekrem Kaya, adaylara verilen 16 saatlik eğitimin yetersiz olduğunu ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan 'Serbest Güzergah' uygulamasını desteklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, direksiyon sınavlarında sabit parkur zorunluluğu kaldırılarak adayın geniş bir alanda anlık yönlendirmelerle araç kullanmasını sağlayan 'Serbest Güzergah' sistemi üzerinde çalışma yapıldığı biliniyor. Yeni modelle ezbere dayalı sürüş yerine aktif trafikte anlık refleks ve kural uyumunun ölçülmesi hedeflenirken, Eskişehir'de bir sürücü kursunun müdürü olan Ekrem Kaya, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kaya, adaylara verilen 16 saatlik eğitimin yetersiz olduğunu ve bahse konu uygulamayı desteklediklerini ifade etti.

"Ehliyet alındıktan sonra bütün kurallar unutuluyor"

Genel olarak trafiği bilinçli olarak değerlendirmediklerini belirten Ekrem Kaya, "Trafik kurallarına uyulmuyor. Ehliyet alındıktan sonra bütün kurallar unutuluyor. Kurallara uyarak hareket edersek Türkiye'deki trafik kazalarının önüne geçmiş oluruz. Genelde kurallara uyulmadığı, hatalı sollamalar, trafik levhalarını bilmemeler ya da bilip de uygulamamalar trafik kazalarına sebep oluyor. Aynı zamanda şöyle bir olay var; istediğiniz kadar doğruları yapın ama hayatınız boyunca bir yanlış yaparsanız bütün doğruları götürüyor" dedi.

"İnşallah 'Serbest Güzergah' çıkar, adaylar da bilinçli bir şekilde öğrenerek ehliyetlerini alırlar"

Sürücü adaylarına verilen 16 saatlik eğitimin yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, "Bunun nedeni, biraz ezbere dayalı bir sınav sistemimiz var. Eğitim saatlerini çoğaltırsak trafikte daha güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sene planlama olup olmadığını bilmiyorum ama 'Serbest Güzergah' diye bir uygulamadan bahsediliyor. Bununla birlikte, önceki yıllarda 1 buçuk ayda alınan ehliyetin yaklaşık 3-4 ayı bulacağı söyleniyor. Bu 3-4 ay içinde de sürüşlerin çoğalması gerekiyor. Aksi takdirde yine trafik kazalarının önüne geçilemez. Bence çok olumlu bir gelişme. İnşallah 'Serbest Güzergah' çıkar, adaylar da bilinçli bir şekilde öğrenerek ehliyetlerini alırlar. Çalışma sürelerinin uzaması, psikomotor hareketlerinin gelişmesine de fayda sağlayacak" diye belirtti.

"Şehir içinde 50 kilometre hızla gidilecek yerde 80-90'la gidenleri görüyoruz"

Eski sürücülerin ise trafik levhalarını unutmuş olabileceklerini, zaman zaman onların da bu konuda tekrar yapmaları gerektiğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol ver levhalarından tutun da üçgen levhaların tehlike uyarı işaretleri olduğunu, yuvarlak levhaların tanzim uyarı işaretleri olduğunu eski sürücülerin tekrar hatırlaması gerekiyor. Şehir içinde 50 kilometre hızla gidilecek yerde 80-90'la gidenleri görüyoruz. Gerçi trafik şube müdürlüklerimiz gereken cezaları yazıyor ama her yerde de polis bulunamıyor. Biraz da insanın vicdanı olmalı. Bunlara sürücülerin dikkat etmesini, sağlıklı sürüşler yapmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA

Ekrem Kaya, Eskişehir, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sürücü Kursu Müdürü Eğitimi Eleştirdi - Son Dakika

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