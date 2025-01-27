Eskişehir'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor

Eskişehir\'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor

Odunpazarı'nda temizlik işçileri, gece mesaileriyle sokakları temizleyerek vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunuyor. Çalışanlar, vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve konteyner dışına çöp bırakılmamasını talep ediyor.

27.01.2025 16:26  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde gece mesailerine sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden temizlik işçileri sokakların çöplerden arınmış şekilde uyanmamızı sağlıyor.

Her sabah temiz sokaklara uyanıyoruz. Belki farkında değiliz, ama bu tertemiz manzara, gecenin karanlığında, soğuğun, sıcağın ve yağmurun ortasında sessizce çalışan insanların eseri. Onlar, gün doğmadan şehrin tüm yükünü sırtlanıyor; sokak sokak dolaşıp bizler için daha yaşanabilir bir çevre inşa ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, fedakarlıklarıyla hayatımıza dokunan, ama çoğu zaman görülmeyen gerçek kahramanlar. Bu kahramanların emeği ise, sadece bizim küçük bir farkındalığımızla çok daha anlamlı bir hale gelebilir. Çünkü temiz bir şehir, yalnızca onların değil, hepimizin sorumluluğu. Odunpazarı'nın temizliğini sağlamak için gece gündüz, yağmur kar demeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ancak onların da vatandaşlardan bazı beklentileri var.

"Vatandaşlar çöpleri atma konusunda daha duyarlı olabilir"

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 1 buçuk yıldır çalışan Halil Arslan, görev sırasında karşılaştıkları sorunları şu şekilde dile getirdi:

"Konteyner boş olduğu halde vatandaşlar çöp konteynerinin dışına çöp atıyor. Çöp çıkarma saatlerine uyulmuyor. Biz bu saatlere uyulmasını istiyoruz. 21.30 ile 04.30 saatleri arasında çalışıyoruz. İşimiz zor; yağmur da yağsa, kar da yağsa bu çöpü toplamak zorundayız. Ancak vatandaşlardan biraz daha emeğimize saygı duymalarını rica ediyoruz. Ayrıca köşe başlarına park edilen araçlar nedeniyle çöp kamyonunun manevra yapması zorlaşıyor ve bizim işimiz uzuyor. Gece çalışma sosyal yaşamımızı etkiliyor. Gündüz 8-9 saat uyuyorum. Geriye kalan 2-3 saatimi çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum" dedi.

"Çöp saatlerine uyulması gerekiyor"

11 yıldır belediyede çalışan Kenan Yıldız da benzer sorunları dile getirerek, çöp çıkarma saatlerine uyulmamasından ve konteyner dışına bırakılan çöplerden yakındı ve "Biz çöpü alıp gidiyoruz, ardından çöp çıkarılıyor ve şikayet ediliyoruz. İki adım ötede konteyner var, ama vatandaşlarımız çöplerini yanına bırakıyor. Bu durum hem çalışma süremizi uzatıyor hem de çevreyi kirletiyor." dedi.

"Ekiplerimiz uyum içinde verimli çalışıyor"

11 yıldır çöp kamyonu şoförü olarak görev yapan Sezgin Topkaya, işini severek yaptığını belirtti. "Bizim önceliğimiz halka hizmet etmek. İlk saatler güzel geçiyor, vatandaşlar hareketli, ama gece ilerledikçe yalnızlık çöküyor. Arkadaki ekip arkadaşlarımızla bir aile gibi olduk. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz, sırdaşız. Bazen 5-6 yaşındaki çocuklar bize camdan el sallıyor. Yaz aylarında bizlere çay veren vatandaşlar da oluyor. Ancak park sorunu ve zamansız çöpler hala en büyük sıkıntımız" diyen Topkaya, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "Bu iş bir ekip işi, emeğe saygı ve kurallara uyum sayesinde işimizi daha verimli yapabiliriz" dedi.

Temiz bir çevre için herkes sorumlu

Odunpazarı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, işlerini büyük bir özveriyle yaparken, vatandaşlardan tek bir şey talep ediyor ve o da duyarlılık. Çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılması, konteynerlerin dışına çöp bırakılmaması ve araç parklarına dikkat edilmesi gibi basit kurallar, hem onların işini kolaylaştıracak hem de şehrin temizliğine katkı sağlayacaktır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Belediye, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.