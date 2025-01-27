Eskişehir\'de Temizlik İşçileri Gece Gündüz Çalışıyor

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Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde gece mesailerine sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden temizlik işçileri sokakların çöplerden arınmış şekilde uyanmamızı sağlıyor.

Her sabah temiz sokaklara uyanıyoruz. Belki farkında değiliz, ama bu tertemiz manzara, gecenin karanlığında, soğuğun, sıcağın ve yağmurun ortasında sessizce çalışan insanların eseri. Onlar, gün doğmadan şehrin tüm yükünü sırtlanıyor; sokak sokak dolaşıp bizler için daha yaşanabilir bir çevre inşa ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, fedakarlıklarıyla hayatımıza dokunan, ama çoğu zaman görülmeyen gerçek kahramanlar. Bu kahramanların emeği ise, sadece bizim küçük bir farkındalığımızla çok daha anlamlı bir hale gelebilir. Çünkü temiz bir şehir, yalnızca onların değil, hepimizin sorumluluğu. Odunpazarı'nın temizliğini sağlamak için gece gündüz, yağmur kar demeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ancak onların da vatandaşlardan bazı beklentileri var.

"Vatandaşlar çöpleri atma konusunda daha duyarlı olabilir"

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 1 buçuk yıldır çalışan Halil Arslan, görev sırasında karşılaştıkları sorunları şu şekilde dile getirdi:

"Konteyner boş olduğu halde vatandaşlar çöp konteynerinin dışına çöp atıyor. Çöp çıkarma saatlerine uyulmuyor. Biz bu saatlere uyulmasını istiyoruz. 21.30 ile 04.30 saatleri arasında çalışıyoruz. İşimiz zor; yağmur da yağsa, kar da yağsa bu çöpü toplamak zorundayız. Ancak vatandaşlardan biraz daha emeğimize saygı duymalarını rica ediyoruz. Ayrıca köşe başlarına park edilen araçlar nedeniyle çöp kamyonunun manevra yapması zorlaşıyor ve bizim işimiz uzuyor. Gece çalışma sosyal yaşamımızı etkiliyor. Gündüz 8-9 saat uyuyorum. Geriye kalan 2-3 saatimi çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum" dedi.

"Çöp saatlerine uyulması gerekiyor"

11 yıldır belediyede çalışan Kenan Yıldız da benzer sorunları dile getirerek, çöp çıkarma saatlerine uyulmamasından ve konteyner dışına bırakılan çöplerden yakındı ve "Biz çöpü alıp gidiyoruz, ardından çöp çıkarılıyor ve şikayet ediliyoruz. İki adım ötede konteyner var, ama vatandaşlarımız çöplerini yanına bırakıyor. Bu durum hem çalışma süremizi uzatıyor hem de çevreyi kirletiyor." dedi.

"Ekiplerimiz uyum içinde verimli çalışıyor"

11 yıldır çöp kamyonu şoförü olarak görev yapan Sezgin Topkaya, işini severek yaptığını belirtti. "Bizim önceliğimiz halka hizmet etmek. İlk saatler güzel geçiyor, vatandaşlar hareketli, ama gece ilerledikçe yalnızlık çöküyor. Arkadaki ekip arkadaşlarımızla bir aile gibi olduk. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz, sırdaşız. Bazen 5-6 yaşındaki çocuklar bize camdan el sallıyor. Yaz aylarında bizlere çay veren vatandaşlar da oluyor. Ancak park sorunu ve zamansız çöpler hala en büyük sıkıntımız" diyen Topkaya, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "Bu iş bir ekip işi, emeğe saygı ve kurallara uyum sayesinde işimizi daha verimli yapabiliriz" dedi.

Temiz bir çevre için herkes sorumlu

Odunpazarı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, işlerini büyük bir özveriyle yaparken, vatandaşlardan tek bir şey talep ediyor ve o da duyarlılık. Çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılması, konteynerlerin dışına çöp bırakılmaması ve araç parklarına dikkat edilmesi gibi basit kurallar, hem onların işini kolaylaştıracak hem de şehrin temizliğine katkı sağlayacaktır. - ESKİŞEHİR