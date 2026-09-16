Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 409 bin 178'e ulaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 409 bin 178'e ulaştı

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TÜİK verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Ağustos ayı sonu itibarıyla bir önceki aya göre 2 bin 56 artışla 409 bin 178 oldu. Kentteki araçların 225 bin 658'ini otomobil, 75 bin 556'sını motosiklet, 57 bin 669'unu kamyonet oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 409 bin 178 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 56 adet artarak, 409 bin 178 'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 225 bin 658 adeti otomobil, 75 bin 556 'ı motosiklet, 57 bin 669 adeti kamyonet, 29 bin 333 adeti traktör, 12 bin 112 adeti kamyon, 4 bin 671 adeti minibüs, 2 bin 711 adeti otobüs, bin 468 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 409 bin 178'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 409 bin 178'e ulaştı - Son Dakika
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