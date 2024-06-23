Eskişehir'de Trafik Kurallarının İhlali Nedeniyle Sıkça Kazalar Yaşanıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kurallarının İhlali Nedeniyle Sıkça Kazalar Yaşanıyor

Eskişehir'in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde sürekli olarak trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle sıkça kazalar meydana geliyor. Cadde üzerinde yapılan hatalı sollamalar, hatalı parklar ve uzun araç kuyrukları trafik yoğunluğunu artırıyor. Esnaf ve vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını ve yeni tedbirler almasını istiyor.

23.06.2024 12:35
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Eskişehir'in en işlek caddelerinden birisinde işletmesi bulunan esnaf, bölgede sürekli olarak trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle sıkça kazaların yaşandığını öne sürerek yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi Eskişehir'in en işlek caddeleri arasında yer alıyor. Özellikle trafik yoğunluğuyla dikkat çeken cadde sıkça oluşan uzun araç kuyrukları ile dikkat çekerken, çevre esnafı kuralsız sürücülerin birçok ihlal yaptığını söyleyerek konu hakkında tepki gösterdi. Caddede trafiğin her iki yön için de tek şeritten akmasına rağmen sıkça hatalı sollamaların yapıldığını ifade eden esnaf, otobüs duraklarının bile araçlarla dolu olması ve hatalı parklar yapılması nedeniyle yoğunluğun arttığını dile getirdi. Gerçekleştirilen kural ihlallerinin trafik kazalarına yol açtığını da sözlerine ekleyen vatandaşlar, konuyla ilgili muhtemel yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara karşı yetkililerin yeni tedbirler alması gerekebileceğini belirtti.

"Yarım saat arayla 2 defa kaza yaşandığına da şahit olduk, art arda 3 kaza olduğunu da gördük"

Cadde üzerinde sürekli olarak trafik kazalarının meydana geldiğini belirten esnaf Sait Polat, "Buraya gereğinden fazla araba park ediliyor. Büyük olsun, küçük olsun hiç fark etmiyor. Atatürk Caddesi tek şeritli bir yol. Adam akıllı kontrol yapılmıyor. Ayrıca sıkça kazalar oluyor. Emin olun bu tür kazalar hepimizin başına gelebilecek olaylar. Tek şeritli yolda genellikle kimse sağına bakmaz ama oradan bile araç gelebiliyor. Yarım saat arayla 2 defa kaza yaşandığına da şahit olduk, art arda 3 kaza olduğunu da gördük. Buna bağlı olarak yaralanmalar da oluyor. Esnaf olarak biz de sıkıntı yaşıyoruz. Mesela benim çalışanlarımın karşıdan karşıya geçmesi yasak. Trafik kurallarına uyulsa böyle olmaz. İhlallerle ilgili daha caydırıcı cezalar bekliyoruz" dedi.

"İtfaiye ya da ambulans geçmek istediğinde yolda yer bulamıyor"

Cadde üzerinde yapılan çift taraflı parkların büyük trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirten esnaf Ayla Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

"Cadde üzerinde araçlar çok kontrolsüz gidiyor. Hatalı sollamalar yapılıyor, süratli gidiliyor ve 2 günde bir kaza oluyor. Yaşlılara, çocuklara ve kadınlara sürekli araba çarpıyor. Dükkanların önüne ve otobüs duraklarına bile park yapıldığında trafik sıkışıyor, itfaiye ya da ambulans geçmek istediğinde yolda yer bulamıyor ve geçemiyor. Ayrıca bizim de müşterilerimiz alışveriş yapmaya geldiklerinde araçlarını park edecek bulamıyorlar. Çünkü otobüs duraklarına kadar park yapılıyor. Zaten mal indirmek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bence burada sadece kısa süreli park yapılmasına izin verilmeli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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