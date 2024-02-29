Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek ilgi odağı oldu

Eskişehir\'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek ilgi odağı oldu

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda uyuyan köpek, yolcuların dikkatini çekti. Ayakta yolculuk yapanlar, köpeği sevmek ve uyumasına yardımcı olmak için koltuğunda bıraktılar. Yolcular, hayvanları korumanın ve sevmenin önemine dikkat çekerek gelecek nesillere örnek olunması gerektiğini belirttiler.

29.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek, yolcuların ilgi odağı oldu.

Tramvaya binen yolcuların bir kısmı boş olan koltuklara oturdular. Yolcuların bir kısmı da koltuklar boş olmadığından ayakta yolculuk yaptılar. Ayakta yolculuk yapan yolcular, koltukta uyuyan siyah köpeği koltuktan kaldırmadılar. Ayakta yolculuk yapan yolcular, siyah köpeği elleri ile severek okşadılar.

SSK - Otogar hattı istikametine giden tramvaydaki yolcular, "Mışıl mışıl koltukta uyuyan sevimli siyah köpeği çok sevdik ve ellerimizle okşayarak uyumasına yardımcı olduk. Uykusuz kalmış sevimli siyak köpek, uyusun, uykusunu alsın ve rahat etsin. Bizler ayakta yolculuk yapmaya razıyız. Bizler hayvanları korumalıyız, sevmeliyiz ve gelecek nesillerimize davranışlarımızla örnek olmalıyız" dediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika
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