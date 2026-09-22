Eskişehir'de üç üniversite için güvenlik toplantısı Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de üç üniversite için güvenlik toplantısı Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı

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Eskişehir\'de üç üniversite için güvenlik toplantısı Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı
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Eskişehir'de 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde üniversitelerde güvenlik koordinasyon toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Üç üniversitede yerleşke, yurt ve yoğun bölgelerde güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı, kurumların hazırlıklarını tamamlaması istendi.

Eskişehir'de 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde üniversitelerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordinasyon toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yeni akademik yılın öğrenciler açısından huzur ve güven içerisinde geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, Eskişehir'in eğitim ve üniversite kenti kimliğine vurgu yaptı. Eskişehir'de bulunan üç üniversitede eğitim gören öğrencilerin güvenli bir akademik ortamda öğrenimlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurumlar arasında koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirten Vali Yılmaz, üniversitelerin yerleşkeleri, yurtlar ve öğrenci yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ifade etti. Öğrencilerin yalnızca üniversite yerleşkelerinde değil, barınma alanlarından sosyal yaşam alanlarına kadar güvenli bir ortamda bulunmalarının öncelikleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, yeni akademik yıl öncesinde tüm kurumların kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde tamamlamasını istedi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların akademik yıl boyunca da kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıda üniversite çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin barınma alanlarındaki güvenliği, trafik ve asayiş tedbirleri ile muhtemel risklere karşı alınacak önlemler ele alınarak, ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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