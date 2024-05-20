Eskişehir'de Uçan Balonlar Ağaca Takıldı: Seyyar Satıcı Zararını Anlattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uçan Balonlar Ağaca Takıldı: Seyyar Satıcı Zararını Anlattı

Eskişehir\'de Uçan Balonlar Ağaca Takıldı: Seyyar Satıcı Zararını Anlattı

Eskişehir'de seyyar balon satıcısı Eyüp Ketenci, geçtiğimiz ay elinden kaçan onlarca uçan balonunun ağaca takılması sonucu 2 bin 500 lira zarara uğradığını belirtti. Ketenci, artık balonları daha sıkı bağladığını söyledi.

20.05.2024 11:04
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Eskişehir'de geçtiğimiz ay elinden kaçırması sonucu ağaca takılan onlarca uçan balonunun oluşturduğu ilginç görüntüyle ilgili konuşan seyyar satıcı Eyüp Ketenci, "Yaklaşık 2 bin 500 lira zarara uğradım. Artık balonları elime daha sıkı bağlıyorum" dedi.

Ekmek parası kazanmak için gayret gösteren seyyar balon satıcısı Eyüp Ketenci, geçtiğimiz ay kentin en işlek noktalarından olan Porsuk Bulvarı üzerinde kaza eseri elindeki bütün uçan balonları kaçırmıştı. Bunun sonucunda havalanan onlarca balon bölgedeki bir ağaca takılı kalırken, satıcı tüm çabalarına rağmen mallarını geri alamamıştı. İlginç görüntüler oluşturan talihsiz olayla ilgili konuşan Ketenci, balonlarını bir çocuğa satış yaparken elinden kaçırdığını ve yaklaşık 2 bin 500 lira zarara uğradığını söyledi. Balonları havalandıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadığını da sözlerine ekleyen emektar vatandaş, artık ürünlerini eline eskisinden sıkı bağlayarak daha tedbirli davrandığını belirtti.

"Bir çocuğun eline balonu bağlayacakken benimkiler çekip gitti"

Eskişehir'de seyyar olarak balon satarak geçimini sağlayan Eyüp Ketenci, "Bir tane çocuk gelimişti, ona balon verecektim. Sonra ipi onun eline bağlayacakken benim balonlarım çekip gitti. Geri de alamadım, nasıl alacaksın? Uçar gider. Hiç girişimde bile bulunmadım. Ama çok üzüldüm. Aşağı yukarı 2 bin lira zararım oldu. Çevredeki insanlar da 'Yazık olmuş' deyip geçtiler. Ama olabiliyor yani böyle. O günden sonra balonları daha sıkı, iyice bağlamaya başladım. Şimdi eskisi gibi ipleri bırakmıyorum, koparıyorum ve öyle müşteriye veriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uçan Balonlar Ağaca Takıldı: Seyyar Satıcı Zararını Anlattı - Son Dakika
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