Eskişehir'de Uluslararası Göç Politikaları Çalıştayı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uluslararası Göç Politikaları Çalıştayı

Eskişehir\'de Uluslararası Göç Politikaları Çalıştayı
23.06.2025 17:56
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AKAUM ile İl Göç İdaresi işbirliğiyle göç konularında çalıştay düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eskişehir Kurumları Koordinasyon Uluslararası Göç Politikaları Eğitim Çalıştayı" Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştaya AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Anıl Arslan, Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) Müdürü ve Keşkül-ü Fukara Derneği Kurucu Başkanı Öğr. Gör. Zekiye Doğan çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Bu çalıştay akademinin üç temel rolünü bir araya getiriyor"

AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, çalıştayın çok yönlü yapısına dikkat çekerek akademik katkının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Göç sadece sosyolojik bir olgu değil, farklı disiplinlerin kesişim noktasında yer alan çok yönlü bir konu. Bu nedenle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu çalıştayda bir araya gelmesi, ortak bir bakış açısı geliştirilmesi açısından son derece değerli" diyen Taşdemir, etkinliğin üç temel akademik rolü birleştirdiğini şu sözlerle ifade etti: "Hem öğrencilerimizin desteğiyle öğrenme süreci gerçekleşiyor, hem akademik çalışmalar için veri sağlanıyor, hem de topluma fayda sunacak çıktılar üretiliyor. Bu çalıştayın sonucunda hazırlanacak raporun, ileride akademik projelere ve yeni araştırmalara da kaynaklık edeceğini düşünüyorum."

"Göç alanında deneyimli STK'lar ve akademisyenlerin katkılarıyla daha nitelikli sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz"

Programın açılışında konuşan İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Anıl Arslan, çalıştayın yeni dönemdeki yaklaşımına dair bilgi verdi. Daha önce koordinasyon toplantılarıyla sürdürülen sürecin, bu kez tematik çalıştaylarla ilerleyeceğini belirtti. Arslan, açıklamasında şu kelimeleri kullandı:

"Bu kez süreci çalıştay formatında, akademik ve tematik bir şekilde ilerletmeyi planlıyoruz. İlk aşamada eğitim temasıyla başlayacağız. Sonraki süreçlerde sağlık, güvenlik, sosyal yardımlar ve uyum gibi konular ele alınacak. Göç alanında deneyimli STK'lar ve akademisyenlerin katkılarıyla daha nitelikli sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz."

"Göçmen ailelerin eğitimdeki sorunlarını ele aldık, ancak süreç burada bitmiyor; farklı başlıklarda çalışmalar sürecek"

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) Müdürü ve Keşkül-ü Fukara Derneği Kurucu Başkanı Öğr. Gör. Zekiye Doğan, çalıştayın kapsamına ve ilerleyen dönemde yürütülecek sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çalıştay ile şehrimizde yaşayan göçmen ailelerin eğitim alanındaki sorunlarını ele aldık. Tespit edilen ihtiyaçlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilerek mülki idari kurumlara sunulacak, ancak bu süreç burada bitmiyor. Koordinasyon ekibi çalışmalarını önümüzdeki dönemde kadın, istihdam, güvenlik gibi farklı başlıklarla sürdürecek. Uluslararası göç politikaları çerçevesinde şehrimizde yaşayan sığınmacı, mülteci ve koruma altındaki yabancı ailelerin çeşitli sorunlarını ele almaya devam edeceğiz. Bugünkü çalışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yer almakta. Biz UİB olarak sürece kolaylaştırıcı destek sağlıyoruz ancak çalıştayın yürütücülüğünü AKAUM üstleniyor. Ayrıca bu çalışmanın, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin güçlendirilmesi amacına da katkı sağladığını belirtmek isterim. AKAUM bünyesinde benzer çalışmalara yıl sonuna kadar kadın, aile ve istihdam gibi konularda benzer çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor."

Çalıştay sonunda elde edilen veriler ve çözüm önerileri bir rapor haline getirilerek ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere hazırlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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