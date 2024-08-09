Eskişehir'de Umre ve Hac Talebi Azaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Umre ve Hac Talebi Azaldı

Eskişehir\'de Umre ve Hac Talebi Azaldı

Eskişehir'de umre ve hac fiyatlarının artması sonucu vatandaşların talebi azaldı. Umre turu firması çalışanı Musa Sinek, fiyatların insanları zorladığını ve talepte düşüş olduğunu belirtti.

09.08.2024 10:47
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Eskişehir'de umre ve hac fiyatlarının artması sonucu vatandaşların talebi azaldı. Kişi başı umre fiyatının 45 bin, hac fiyatının ise 250 bin liradan başladığını belirten bir umre turu firması çalışanı Musa Sinek, bu yıl talepte azalma olduğunu dile getirdi.

Musa Sinek, 2024-2025 programlarının başladığını ve müşterilerinin az olduğunu anlattı. Mevcut fiyatı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taban fiyat olarak verdiğini belirten Sinek, "Şu anda en uygun umre turu fiyatı ortalama 45 bin liradan başlıyor. Fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı vatandaşlar soruyor, gün uzattıkça fiyatlar değişiyor mu diye, hayır değişmiyor. Uçak bileti ve aynı sadece değişen şey otel fiyatları oluyor. Günün çok uzun olması fiyatın da pahalı olması anlamına gelmiyor. Kalite bir yerde kalmak istediğinizde bu fiyatlar değişiyor" dedi.

"Bin 250 doların taban değil de tavan fiyat olarak belirlenmesi gerekiyor"

Fiyatların insanları zorladığına vurgu yapan Sinek, şunları dile getirdi:

"Türk lirasına kıyasla diğer para birimlerinin yükselmesi bizim alım gücümüzü azaltıyor. Böyle olunca da 3 kişi geleceğine 2 kişi, 10 kişi gelecek olanlar 7 kişi geliyor. İster istemez fiyatlar insanları zorluyor. Umreye iyi kötü yine insanlar gelebiliyor, ama hac düne kadar 65 bin liraydı, şimdi ise 250 bin liraya kadar çıktı. Her insanın kaldırabileceği yük değil. Bize vatandaşlardan soran oluyor, fiyatlar neden böyle diye. Biz de Diyanet bize ne diyorsa onu yapıyoruz, diyoruz. Diyanet umre konusunda bin 250 dolar taban fiyat koyuyor. Bunun altında bir fiyata umreci yazmamızı istemiyor. Bence bu fiyatı taban değil de tavan olarak koysa ve bizden de bu fiyatın altını yazmamızı istemeli. Bu bizim içinde bir rekabet olur ve kim daha aşağı bir fiyat söylerse vatandaş da ona gider. Bunu istemedikleri için taban fiyat belirliyorlar. Bu fiyatlardan dolayı da geçen yıllarla kıyasladığımız zaman da talepte bir düşüş gözlemliyoruz" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Umre ve Hac Talebi Azaldı - Son Dakika

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