Eskişehir\'de vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri için camide buluştu

Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Reşadiye Cami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası gerçekleştirildi. Saat 12.30'da başlayan ve şehitler için duaların okunduğu programa birçok vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR