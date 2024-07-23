Eskişehir\'de Vatandaşlar İş Makinelerini İlgiyle Seyrediyor

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Eskişehir'de eski otogar olarak bilinen alanda çalışmaları devam eden iş makinelerini ilgiyle seyreden vatandaşlar görenleri gülümsetti.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş mahallesi Yunusemre caddesi üzerinde yer alan eski otogarda çalışmalar devam ediyor. Şantiye alanındaki iş makineleri bölgedeki faaliyetlerini sürdürürken, çevredeki vatandaşlar tarafından da merakla ve ilgiyle seyrediliyor. Halk arasında 'Milli spor' olarak değerlendirilen iş makinesi izleme aktivitesini kendileri için belli bir noktada açık bırakılan bariyerlerin üzerinden bakarak gerçekleştiren vatandaşlar, görenlerin de gülümsemesine neden oluyor. - ESKİŞEHİR