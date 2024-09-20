Eskişehir'de Yağış Bekleniyor

Yerel

Eskişehir'in güney kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren Bilecik batı kesimleri, Bursa ve Kütahya'nın doğusu ile Eskişehir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve 30 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR