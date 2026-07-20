Eskişehir\'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdüğünü belirterek, "Tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Örencik ve Sancar Mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 14.40'ta başlayıp çevre köylere yayılan yangın hala söndürülemedi. Ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Alevlerle mücadele eden bölge sakinleri ve ekipler, ormanlık alana doğru ilerleyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"Çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir"

Yangınla ilgili açıklama yapan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Seyitgazi İlçesi Örencik ve Sancar Mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 14.40'ta anız yangını olarak başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edilmektedir. Sahada, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı 2 dozer, 4 grayder, 1 bekoloder, 2 TOMA, 1 ambulans ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri, 73 personel görev yapmaktadır. Tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde kırsal alan ve orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR