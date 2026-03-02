Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Salındı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan 3 şahin ile 1 kara akbaba, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaralı halde getirilen 3 şahin ve 1 kara akbabanın tedavisini tamamladıktan sonra kuşları doğaya saldı.

Açıklamaya göre, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaralı halde üretim ve rehabilitasyon merkezine getirilen yırtıcı kuşlar, uzman veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekibinin çalışmasıyla sağlıklarına kavuştu.

Doğaya salım anında şahinler ve kara akbaba gökyüzüne bırakıldı. Yetkililer, hayvan sağlığı ekibinin müdahaleleriyle hayata tutunan kuşların, yaban hayatında sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmelerini temenni ettiklerini belirtti.