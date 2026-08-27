Eskişehir'de Yaya Geçitleri Tehlikede - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaya Geçitleri Tehlikede

Eskişehir\'de Yaya Geçitleri Tehlikede
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Eskişehir'de Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde yaya geçitleri silikleşti, kazalar artıyor.

Eskişehir'de yaya geçit çizgilerinin adeta görünmez hala gelmesi ve sürücülerin yaya geçiş üstünlüğüne dikkat etmemesi sonucu sürekli trafik kazalarının meydana geldiği Vali Ali Fuat Güven Caddesi ile ilgili güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep ediliyor.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerindeki yaya geçitleri, zaman içerisinde yıpranarak silik ve fark edilemeyecek duruma gelmeye başladı. Araç sürücülerinin sürat yaptığı caddenin yaya geçitlerinde son aylarda çok sayıda yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu yıl yine aynı caddede olan kazaların birisinde yaşlı bir adam hayatını kaybederken, mahalle sakinleri bu konuyla artık tedbir alınması gerektiğini söyledi. Mahalleli, kazaların özellikle Beyazıt Camii'nin önünde gerçekleştiğini ve sürücülerin bu noktadan geçerken yaşlı vatandaşlara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Birçok sürücü yaya geçidinde durmaları gerektiğini bilmiyor"

Uzun yıllardır cadde üzerinde esnaflık yapan Selda Bal, "Araçlar yaya geçidinde duramıyorlar. Sürücüler hızlı geldikleri için fren mesafesini ayarlayamıyorlar. Birçok sürücü yaya geçidinde durmaları gerektiğini bilmiyor. Ayrıca, yayalar da 'yol benim' diye çevreyi kontrol etmeden kendilerini yola atıyorlar. Özellikle cami cemaatinden olan yaşlı amcalar böyle yapıyorlar. Cadde üzerinde kamera olması gerektiğini düşünüyoruz. Çevredeki binalarda kameralar var ama bunların birçoğu caddeyi görmüyor. Biz defalarca dilekçe verdik, ama burası ambulans bağlantı yolu olduğu için tümsek yapılamıyor. En azından yanan sönen kırmızı ışık olsa biraz sürücülerin dikkatini çekebilir" dedi.

"Bu caddede biraz hız yapıyorlar"

Cadde üzerindeki bir apartmanda yaşayan Özlem Çelen ise, şunları söyledi:

"Aslında sürücüler yayalara yol vermek istiyorlar ama herhalde yavaşlayamıyorlar. Bu caddede biraz hız yapıyorlar. Sürücülerin yayalara yol vermeye çalıştığı esnada da kazalar oluyor. Mesela, yayaya yol veren bir araca arkadan gelen ve fren yapamayan başka bir araç çarpabiliyor. Dolayısıyla, ben yaya iken bazen araçları gönderiyorum, ondan sonra kendim geçiyorum."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yaya Geçitleri Tehlikede - Son Dakika

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