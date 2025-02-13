Eskişehir'de Yeni Hayvan Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Yeni Hayvan Hastanesi Açıldı

Eskişehir\'de Yeni Hayvan Hastanesi Açıldı

Eskişehir'de 600 m² alanda hizmet verecek hayvan hastanesi açıldı. Modern ekipmanlarla donatıldı.

13.02.2025 17:48
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Eskişehir'de hayvanlar için 600 metrekarelik alanda hizmet verecek olan Hayvan Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir, hayvan sağlığı alanında önemli bir yatırımla buluştu. Can dostlara özel 600 metrekarelik alanda hizmet sunacak olan tam donanımlı hayvan hastanesi, görkemli bir törenle kapılarını açtı. Şehrin sağlık altyapısına yeni bir soluk getiren bu merkez, sevimli dostlara en iyi şartlarda bakım ve tedavi imkanı sağlamayı hedefliyor.

Açılış programında konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, hastanenin şehre değer katan bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli projeye gönül verenleri tebrik ediyorum. Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak her türlü desteğimizle yanınızdayız" dedi.

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, böyle kapsamlı bir hayvan hastanesinin Eskişehir'e kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Yuva, "Daha önce hayvanlarımızı tedavi için çevre illere göndermek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise bu hizmeti şehrimizde alabiliyoruz. Bu, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Hastanenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Böyle bir hayvan hastanesi Eskişehir için büyük bir ihtiyaçtı"

Hastanenin kurucularından Veteriner Hekim Adem Musluk, açılış töreninde yaptığı konuşmada 16 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin gururunu, "Burasını diğer kliniklerden ayıran en önemli özellikleri tam donanımlı bir ameliyathaneye sahip olması ve bu sürecin alanında uzman kişilerce yönetilmesi. Böyle bir hayvan hastanesi Eskişehir için büyük bir ihtiyaçtı. Şehrimize, vatandaşlarımıza ve hayvan dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Kurucu ortaklardan Veteriner Hekim Barbaros Taşçıoğlu ise, bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

Eskişehir'de şimdiye kadar yapılamayan cerrahi işlemler de gerçekleştirilebilecek

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle resmen açılan Hayvan Hastanesi, modern altyapısıyla dikkat çekiyor. 600 metrekarelik bir kullanım alanı bulunan hastanede röntgen, DR, CR, Doppler, USG, tam otomatik ve manuel kapalı sistem gaz anestezisi, endoskopi, rijit rinoskop, ligaşür, monogram, laser hemogram, biyokimya ve hormon test cihazları, idrar analiz cihazı, dijital mikroskop, tam ve detaylı diş ünitesi gibi birçok ekipman bulunuyor. Hastane ayrıca gerekli durumlarda MR ve ileri seviyede CT çekimleri için de şehir dışındaki anlaşmalı kurumlara araç ile transfer imkanı sunuyor. Kadrosunda veteriner iç hastalıkları uzmanı, veteriner genel cerrahi uzmanı bulunan hastaneye çok yakında doğum ve jinekoloji uzmanı ile patoloji uzmanı eklenerek birçok alanda uzman isimlerle hizmet sunacak. 5 veteriner hekim ve 10 yardımcı personelin görev yaptığı hastanede her türlü yumuşak doku ve kemik doku operasyonları ile beraber Eskişehir'de şimdiye kadar yapılamayan beyin cerrahisi, spinal cerrahi, göğüs ve kalp damar cerrahisi operasyonları konu uzmanı hekimler tarafından gerçekleştirilebilecektir. Hayvan sağlığına adanan bu yeni merkez, hem Eskişehir hem de çevre iller için bir referans noktası olmayı hedefliyor.

Açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yeni Hayvan Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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