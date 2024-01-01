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Eskişehir'de Yeni Yılın İlk Gününde Esnaf Kepenk Kapattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Yılın İlk Gününde Esnaf Kepenk Kapattı

Eskişehir'de yeni yıl coşkusuyla karşılandıktan sonra, yeni yılın ilk gününde esnaf tatil yaparak kepenk kapattı. Vatandaşlar geceyi dışarıda eğlenerek geçirdikten sonra sokaklar boş kaldı ve trafikte de azalma oldu.

Eskişehir\'de Yeni Yılın İlk Gününde Esnaf Kepenk Kapattı
01.01.2024 - 14:57,
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Eskişehir'de esnaf, yeni yılın ilk gününde yılbaşı tatili yaparak kepenk kapattı.

Eskişehir'de yeni yıl coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar, geceyi dışarıda eğlenerek geçirmek için kent merkezindeki cadde ve sokaklara akın etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamaların arkasından yeni yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Şehir genelinde vatandaş yoğunluğu en aza inerken, trafikte de boşluk olduğu görüldü. Yeni yılda tatil yapan esnaf ise kepenk kapattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yeni Yılın İlk Gününde Esnaf Kepenk Kapattı - Son Dakika
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