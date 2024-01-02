Eskişehir\'de Yeni Yılın İlk Gününde Cadde ve Sokaklarda Hareketlilik

2024 yılının ilk günlerinin yaşandığı Eskişehir'de, resmi tatilin ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Eskişehir'de yeni yıla girilmesiyle 1 Ocak resmi tatil gününün ardından kentin önemli noktalarında hareketlilik yaşandı. Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nde dün tatil dolayısıyla kapalı olan esnafın bugün kepenk açtığı görüldü. Köprübaşı ve Hamamyolu Caddelerine bağlı bazı sokaklarda ise kimi vatandaşın alışveriş yaptığı kimisinin de yürüyüş gerçekleştirdiği gözlendi. - ESKİŞEHİR