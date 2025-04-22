Eskişehir\'de Yerli Tohum Projesi Başlatıldı

Eskişehir'de yükümlüler tarafından viyollere dikilen ve yetiştirilecek tohumlardan çıkacak ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amaçlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır' sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde, Belediyenin Yerli Tohum Merkezi'nden temin edilen tohumlar yükümlü ve çalışanların katılımıyla viyollere dikildi. Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 30 çeşit yerli tohumlardan yetişen fidelerin yükümlülerin bakımıyla Ferah Bahçe'de yetiştirileceği belirtildi. Ayrıca, bahçeden çıkan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp topluma uyum sürecinde tarım ve doğanın iyileştirici gücünden yararlanılacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR