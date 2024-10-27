Eskişehir'de Yerli Turistlerin Beğenisi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yerli Turistlerin Beğenisi

Eskişehir\'de Yerli Turistlerin Beğenisi

Yerli turistler Eskişehir'in simgelerini gezip geleneksel lezzetleri denemekten memnun kaldı.

27.10.2024 14:31
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Eskişehir'in sembol haline gelen bölgelerini ziyaret eden ve geleneksel lezzetleri deneyimleyen yerli turistler, kenti çok beğendiklerini ve ilerleyen zamanlarda tekrar gelmek istediklerini söylediler.

Eskişehir'i görmek isteyen turistler, özel turlarla kente gelmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonlarında gelen turistler Porsuk Çayı, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi ve Sazova Parkı gibi şehrin simgesi haline gelen bölgeleri ziyaret ediyor. Buralarda bolca fotoğraf çekinip anı biriktiren turistler ayrıca çibörek, met helvası ve balaban kebabı gibi geleneksel lezzetleri deneyimliyor. Eskişehir'i çok beğendiklerini ve çevrenin ferahlatıcı olduğunu dile getiren turistler, ilerleyen zamanlarda kenti tekrar ziyaret etmek istiyor.

"Gelecekte tekrardan gelmeyi düşünüyorum, günübirlik bile gelinebilir"

Lüleburgaz'dan gelen 20 yaşındaki Yiğit Balıkçı, "Bu benim Eskişehir'e ilk gelişim. Açıkçası çok merak ettiğim yerler arasındaydı. Yaklaşık 2-3 saattir buradayım ve ilk gözlemim gerçekten güzel. Buranın yaşadığım yerlere göre daha çok yeşillik olmasını beğendim. İlk olarak Porsuk Çayı'na geldim, burada birkaç tur attım. Açıkçası hafta sonu insanların boş vakitte gelebileceği, yürüyebileceği çok güzel yerler var. Ayrıca oturabileceği mekanlar bulunuyor ve fiyatları bana uygun geldi. Gelecekte tekrardan gelmeyi düşünüyorum, günübirlik bile gelinebilir" dedi.

"Ben 30 sene önce buraya gelmiştim, eskisine göre daha da yeşillenmiş"

Yine Lüleburgaz'dan gelen 70 yaşındaki Metin Balıkçı ise, "Şu ana kadar deneyimimiz güzel. Önce bir kahvaltı yaptık, şimdi de Porsuk Çayı'nı gezdik. Daha Eskişehir'i gezeceğiz. Güzel, hoş bir yer ve trafiği sakin. Ben 30 sene önce buraya gelmiştim, eskisine göre daha da yeşillenmiş. Şimdi Sazova Parkı'na ve Tarihi Odunpazarı Evleri'ne gideceğiz. Bir de balaban kebabı deneyimleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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