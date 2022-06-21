Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı

21.06.2022 15:20

Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldıESKİŞEHİR Eskişehir'de yılın ilk arpa mahsulü, borsada açık artırmayla geçen yıla göre iki katı fiyattan satıldı.

Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yılın ilk arpa mahsulü, borsada açık artırmayla geçen yıla göre iki katı fiyattan satıldı.

Yılın ilk arpa hasadı Eskişehir Ticaret Borsası'nda yapılan müzayede ile satışa sunuldu. Üretici Hasan Ege'nin getirdiği arpanın 500 kilogramı temsili olarak 30 bin liradan tarım ürünleri pazarlaması yapan Murat Duran tarafından satın alındı. Bu arada geçen sene 15 bin liradan satılan arpa bu sene iki katı artış gösterdi.

Harman sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Ömer Zeydan, geçen yılki üretimle ilgili olarak "2021 hasat sezonunda ilimizde yaklaşık 400 bin ton civarında buğday hasat edildi. Bunun 115 bin ton civarı borsamızda işlem gördü. 209 bin ton arpa, 70 bin ton civarında yağlı tohum, 235 bin ton mısır üretildi. Biz Eskişehir Ticaret Borsası olarak çalışmalarımızın bölgeye en önemli getirisi, kaliteli ve sağlıklı üretim mantığını bölge üreticileri geneline yerleşmesidir. Artık çiftçilerimiz ürünlerin gerçek kalitesini bilerek pazara arz ediyorlar. Böylelikle tarımsal imkanların gerçek analiz değerleri üzerinde manipülasyondan uzak, şeffaf olarak serbest piyasa ekonomisi ortamında alıp satıldığı için şu an içinde bulunduğumuz satış salonumuzda yüksek kaliteli ürün daha yüksek ve gerçek fiyatlarında alıcı buluyor. Üreticiler katma değeri yüksek ürünlerin üretimine de yönelmeye başladılar" dedi. Yılın ilk arpasını satın alan Murat Duran ise, ilk mahsulün herkese hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Zor süreçlerden geçildiğini belirten Duran, her şeyin güzel olması temennisinde bulundu.

İlk arpanın satışı davul ve zurnayla kutlanırken tören, dualarla kurban keserek sona erdi.

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Kaynak: İHA

Murat Duran, Eskişehir, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada: Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı - Son Dakika
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