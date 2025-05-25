Eskişehir\'de Yöresel Lezzetler Haftası

Eskişehir'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Eskişehir'de yöresel lezzet stantları kuruldu.

Düzenlenen etkinlikte, Yöresel Lezzetler Stantları, 24-25 Mayıs 2025'te Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Otoparkı'nda ziyaretçilere açıldı. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ailelerin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler sergilendi. Etkinlikte stantları gezen Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kadın kooperatiflerine desteklerini sunarken katılımcılara da teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR