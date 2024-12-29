Eskişehir\'de Zabıta Yılbaşı Denetimlerini Yoğunlaştırdı

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Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri, Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleştirdiği denetleme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, marketlerde yapılan etiket ve fiyat kontrolleri sürüyor. Yılbaşı öncesinde de çalışmalarına hız veren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen ve gramaj yönünden uygunlukları inceleniyor.

Zabıta, ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapılması konusunda uyardı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı bir biçimde geçirmesi için bu sene de 7/24 mesai yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta Mavi Masa hattına ulaşabileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR