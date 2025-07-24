Eskişehir'deki şehitler için Kozan'daki ormancılara taziye ziyareti - Son Dakika
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Eskişehir'deki şehitler için Kozan'daki ormancılara taziye ziyareti

Eskişehir\'deki şehitler için Kozan\'daki ormancılara taziye ziyareti
24.07.2025 16:36  Güncelleme: 16:38
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan orman işçileri ve AKUT Derneği gönüllüleri için taziye ziyaretleri gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan orman işçileri ve AKUT Derneği gönüllüleri için taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. Yangında yaşanan kayıplar, Kozan'da da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kozan AKOM Müdürü Ali Güven, Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Amirliği temsilcileri, Yesevi Arama Kurtarma Derneği ve KOZYAR Derneği üyelerinden oluşan heyet, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu'nu makamında ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, Seyitgazi'de görev sırasında hayatını kaybeden kahramanlara Allah'tan rahmet dilenirken, ailelerine ve orman teşkilatına sabır ve başsağlığı temennileri iletildi. Ayrıca, yangın felaketinin boyutları ve alınan önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kozan'dan verilen taziye mesajlarının, yangınla mücadelede görev yapan tüm ekipler arasındaki dayanışmanın ve paylaşılan acının bir sembolü olduğu ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki şehitler için Kozan'daki ormancılara taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki şehitler için Kozan'daki ormancılara taziye ziyareti - Son Dakika
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