Eskişehir\'deki Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi\'ndeki Esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi\'nin Saatlerinin Düzenlenmesini İstiyor

Yerel

Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, bu kış sezonunda çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek geçtiğimiz yıllarda trafiğe kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki saatlerin düzenlenmesiyle ilgili seçimler yaklaşırken bir kez daha yetkililere seslenerek "O kararı yeniden değerlendirin" çağrısı yaptı.

Turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile alınan karar ile 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde trafiğe kapatılmıştı. Yapılan düzenleme bölge esnafı arasında büyük tartışma konusu olmuştu. İşletme sahiplerinin itirazları üzerine saatlerle ilgili bir takım düzenlemeler yapılsa da halen orta yol bulunamazken, esnaf bu kış sezonunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Mevcut belediyenin kendilerine yardımcı olmaması nedeniyle yerel seçimlerde yeni seçilecek belediye başkanlarının seslerini duymasını isteyen esnaf, bu caddenin Eskişehir'deki trafik sorununun da artmasına neden olduğunu sözlerine ekledi. Bölgenin tarihi mekanlar olduğu için kapatıldığının farkında olan ancak yerel halkın da biraz düşünülmesi gerektiğini düşünen mahalle sakinleri ise, "Şu taştan, topraklardan, ağaçlardan yapılan bina mı önemli yoksa İçinde yaşayan insan mı önemli" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Yeni seçilecek belediye başkanlarından bu soruna bir çare bulmalarını istiyoruz"

Kasap Kadir Şen, "Odunpazarı şu anda zor durumda. Yolumuz hala kapalı, bundan dolayı da esnafa gelen giden yok. Çoğu esnaf şu anda kapatma durumuna geldi. Odunpazarı'nda 2 tane tarihi fırın vardı, bunlardan birisi kapattı. Artık en azından yeni seçilecek belediye başkanlarından bu soruna bir çare bulmalarını istiyoruz. Cadde hafta içi açık kalıp, hafta sonu kapatabilir. Hafta içi esnafın işi olsun. Yaz aylarında eyvallah ama en azından kış aylarına yönelik bir düzenleme yapılsın. Bu sezonumuz çok zor geçti. Doğalgaz, elektrik ve ev giderleri falan derken masraf sürekli artıyor. Kapatmak en son çare. Belki tek yön olabilir. Buradan sadece yukarıya doğru çıkış olabilir. Ayrıca Eskişehir'de bir trafik sorunu var. Sen hazır caddeyi kapatırsan sonra tabii trafik sorunu olur. Bunu kapatmak yerine bir çözüm üret, en azından tek yön yap. Burada yaşayan halk da var. Ambulans giriyor, çıkamıyor. Hasta zamanında hastaneye yetişemiyor. Daha önce yaşadık, yangın oldu gelip söndüremediler. Kısacası buna en kısa zamanda çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi.

"Kış sezonu biraz daha yardımcı olsalar rahatlayacağız"

1976'dan beri Odunpazarı'nda fırıncılık yapan Hüseyin Topçu, "Çocukluğum, hayatım buralarda geçti. Kış sezonu halimiz kötü ve bu kimsenin derdi değil. Herkes düşmüş seçimlerine, kendi derdine. Esnafa sorun, hiç hayatından memnun olan var mı? Herkesin suratı asık, milletin hali perişan. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Kış sezonu bu yol kapatılır mı? Yaz aylarında zaten kapatıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Psikolojimiz bozuldu ya. Eskiden 24 saatin 19 saati kapalıydı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'yle görüşmelerimizin sonucunda bunu biraz düşürdük. Kış sezonu biraz daha yardımcı olsalar rahatlayacağız diye düşünüyorum ben. Yazın dışarıdan yabancılar geliyor ama kışın gelmedikleri zaman burası ölüyor. Bekliyoruz ki yabancı gelsin. Yabancı gelmeyince herkesin hali ortada" şeklinde konuştu.

"Yerel halkın da biraz düşünülmesi lazım"

Odunpazarı sakinlerinden Ekrem Öztürk, ise şunları söyledi:

"İnsanlar yürümekte zorluk çekiyor, bizimkiler yol kapatıyor. Burayı tarihi mekanlar olduğu için kapattılar. Turistler rahatça yürüsünler diye düşünülmüş. Ama yerel halkın da biraz düşünülmesi lazım. Burada yaşayan insanlar var. İnsandan önemli olan var mı? Binalar mı daha mı önemli? Şu taştan, topraklardan, ağaçlardan yapılan bina mı önemli yoksa İçinde yaşayan insan mı önemli? 3 tane ev tanıyorum ben. Sadece onlar aşağı yukarı 400 yıllık falan. Geri kalanı 80-100 yıllık binalar." - ESKİŞEHİR