Eskişehir'deki yangında şehit olan Alperen Özcan'ın babası: "Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı, subay olmak istemişti" - Son Dakika
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Eskişehir'deki yangında şehit olan Alperen Özcan'ın babası: "Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı, subay olmak istemişti"

Eskişehir\'deki yangında şehit olan Alperen Özcan\'ın babası: "Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı, subay olmak istemişti"
25.07.2025 14:31
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Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan'ın babası Yusuf Özcan, "Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı.

Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan'ın babası Yusuf Özcan, "Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı. Subay olmak istemişti, tehlikeli olur diye izin vermemiştik. 7 yıldır AKUT gönüllüsüydü" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ettiği sırada şehit olan 21 yaşındaki Alperen Özcan'ın Ankara Sincan'daki babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı. Evinde taziyeleri kabul eden baba Yusuf Özcan, oğlunun en büyük hayalinin insanlara yardımcı olmak olduğunu söyledi. Oğluyla yaşadığı son anlardan bahseden baba Özcan, şöyle konuştu:

"Alperen için söylenecek çok şey var. Uzun zamandır AKUT gönüllüsüydü. Biz de çok istemiyorduk orada olmasını ama kendisi çok seviyordu. Her çağırıldığında gidiyordu. Endişe ediyorduk. Depremlerde görev alıyordu. Yangına gideceği gün toplanma merkezine ben götürdüm. 'Baba beni bırakır mısın?' demişti. Gitmemesini söylemiştim. O da orada olması gerektiğini söyledi. 'Götürmezsen taksiyle gideceğim' dedi. İçimizde garip bir his vardı. Sanki olacakları hissetmiştik. Yangının çok büyük olduğunu, elleriyle söndüremeyeceklerini ve neden gittiklerini sormuştum. 'Köyü boşaltmak ve hayvanları kurtarmak için gidiyoruz baba. Biz yangına girmeyeceğiz. Desteğe gideceğiz' dedi. Ertesi gün mesaj atmış. Bir bölgedeki yangının söndüğünü ve diğer bölgelere gittiklerini yazmış. Bir daha irtibat kuramadım."

"Subay olmak istemişti, tehlikeli olur diye izin vermemiştik"

Kaybettiği evladının asker olma hayalinden bahseden Özcan, "Oğlum üniversite öğrencisiydi. İngilizce Tarih bölümündeydi. Biz tarih okumasını istememiştik ama o okumak istedi. Tarihi çok severdi. Alperen kendisine kızıldığında bile gülerek cevap verirdi. Çok sosyal birisiydi. Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı. Subay olmak istemişti, tehlikeli olur diye izin vermemiştik. 7 yıldır AKUT gönüllüsüydü" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki yangında şehit olan Alperen Özcan'ın babası: 'Hayali hep insanlara yardımcı olmaktı, subay olmak istemişti' - Son Dakika

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