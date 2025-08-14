Eskişehir'den YKS Başarısı: 24 Öğrenci Ağırladı - Son Dakika
Eskişehir'den YKS Başarısı: 24 Öğrenci Ağırladı

Eskişehir\'den YKS Başarısı: 24 Öğrenci Ağırladı
14.08.2025 16:33
Eskişehir Valisi Aksoy, YKS'de ilk 500'e giren 24 öğrenciyi tebrik etti ve aileleriyle buluştu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 500'e giren 24 öğrenciyi aileleri ile birlikte ağırladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde YKS gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy, milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavda Eskişehir'den ilk 500'e girme başarısı gösteren 24 öğrenci ve aileleri ile bir araya geldi. Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Vali Aksoy, bu başarıda pay sahibi olan aileleri, öğretmenleri ve okul idarecileri tebrik etti.

"Öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Düzenlenen programa katılım sağlayan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Bugün burada, 2025 YKS'de ilk 500'e giren öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı hep birlikte kutlamak, siz değerli gençlerimizi daha yakından tanımak ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için bir aradayız" dedi.

"Eğitimdeki her ayrıntıya büyük önem veriyoruz"

İlk 500'e giren tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiğini ifade eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu başarıda en büyük paya sahip olan, sizleri destekleyen ve her zaman yanınızda olan ailelerinizi de kutluyorum. Ayrıca, ilkokuldan itibaren sizleri bilgiyle donatan, yol gösteren öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Valilik olarak her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya ulaşmak için çalışıyor, eğitimdeki her ayrıntıya büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum"

Bu yıl toplamda 24 öğrencinin ilk 500'e girmeyi başardığını dile getiren Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Tercihleriniz farklı olabilir. Mühendislik, hukuk, psikoloji, işletme gibi çeşitli alanlara yönelmiş olabilirsiniz. Bu çeşitlilik, ülkemizin geleceği adına büyük bir zenginliktir. Elbette bu başarıda anne-babalarınızın, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın büyük katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Hepinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve okul yöneticilerinizi tekrar kutluyorum. Başarılarınız daim olsun."

Öğrencilere tek tek söz veren Vali Aksoy, öğrencilerin tercih ettiği okullar, hedefleri ve düşünceleri ile ilgili bilgi aldı. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Aksoy, öğrenci ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Eskişehir'den YKS Başarısı: 24 Öğrenci Ağırladı
