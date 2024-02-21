Eskişehir Diyanet Akademisi\'nde İşitme Engellilere Yönelik Dini Kavramlar Semineri Başladı

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Eskişehir Diyanet Akademisi Eskişehir Dini İhtisas Merkezinde, işitme engellilere eğitim veren öğreticilere yönelik dini kavramlar hizmet içi eğitim semineri 20 Şubat 2024 tarihinde başladı.

Üç gün sürecek olan seminere, 34 ilden toplam 56 din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi katılıyor. Seminere, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü, İl Müftüsü Bekir Gerek, Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Keleş, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı Görevlisi Elif Kaya katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Keleş, işitme engellilere yönelik eğitim veren öğreticilerin önemine değinerek, seminerin hayırlı olmasını diledi. Ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Gerek, işitme engellilerin dini eğitimine katkı sağlayacak olan seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını ve yapılan faaliyetleri anlattı. Ünlü, işitme engellilere yönelik dini kavramlar seminerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun her kesimine ulaşma hedefinin bir yansıması olduğunu belirtti. Seminere katılan öğreticiler, işitme engellilere yönelik dini kavramlar, işaret dili, iletişim becerileri, dini eğitim yöntemleri gibi konularda eğitim alacaklar. Seminer, 22 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. - ESKİŞEHİR