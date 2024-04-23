Eskişehir Emniyet Müdürü, 23 Nisan\'da çocuklara koltuğunu devretti

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Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın koltuğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin geleceği olan çocukların oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde Yaman Ağırlar milli bayram sebebiyle makamını özel bir kolejde öğrenci Eylül Naz Sekendiz ve özel bir ilkokulda öğrenci olan Aras Kaan Sarı'ya emanet etti. Öğrenciler, sürücülerin okul çevrelerinde daha dikkatli araç kullanması gerektiğini belirterek İl Emniyet Müdürü ile zaman geçirdi. - ESKİŞEHİR