Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü Üyeleri Yaz Kampında Buluşuyor - Son Dakika
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Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü Üyeleri Yaz Kampında Buluşuyor

Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü Üyeleri Yaz Kampında Buluşuyor

Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü üyeleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenecek olan Yaz Kampı etkinliklerinde bir araya gelecek. 4 gün sürecek olan kamp, vosvos severlere çeşitli etkinlikler ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacak.

10.07.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü üyeleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 12- 15 Temmuz tarihlerinde Yaz Kampı etkinliklerinde buluşuyor.

Pazaryeri Belediyesinin ev sahipliğinde Eskivos Vosvos Kulübü ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vosvos severler Küçükelmalı Tabiat Parkında geleneksel Yaz Kampında bir araya gelecek. 4 gün sürecek yaz kampında vosvos severler birbirinden farklı etkinlikler ile keyifli vakit geçirecekler.

Pazaryeri ilçesinde son beş yılda yapılan birçok etkinlikle ilçenin tanıtımı gerçekleştiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hafta sonu Küçükelmalı Tabiat Parkında gerçekleşecek Eskivos Summer Camp'a herkesi davet ederek, yöresel ürünlerinde sergileneceği etkinlikte stant kurmak isteyen esnaflara da çağrıda bulundu. Tekin, "12/15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından gelecek vosvosçulara Küçükelmalı tabiat parkımızda ev sahipliği yapacağız. İşinizi gücünüzü bırakın şahane bir hafta sonu için kendisine zaman ayırın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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