Eskişehir Espark AVM'de Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Espark AVM'de Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir Espark AVM\'de Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir Espark AVM'de çocuklara ve ebeveynlere yönelik düzenlenen etkinlikte, itfaiye ekipleri yangın güvenliği konusunda eğitim vererek farkındalık oluşturdu. Katılımcılar yangın tüplerinin kullanımı hakkında bilgi edinirken, etkinliğin etkisi ailelerce olumlu yorumlandı.

30.01.2025 10:42  Güncelleme: 10:45
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Eskişehir Espark AVM'de düzenlenen etkinlikte itfaiye ekipleri tarafından hem çocuklara hem de ebeveynlere yönelik yangın eğitimi verildi.

Espark AVM'de çocukların yangın güvenliği bilinci kazanması amacıyla özel etkinlik düzenlendi. Zemin katta gerçekleştirilen yangın eğitimine onlarca çocuk ve ebeveynleri katılım sağladı. Etkinlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangın durumlarında ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Parmak kaldıran çocukların sorularını yanıtlayan ekipler, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını da gösterdi.

"Yangın tüpünü çok merak ediyordu hiç görmemişti"

Espark'taki etkinlik hakkında konuşan öğrenci velisi Nazlı Bayrak, "Böyle bir etkinlik olunca yakın zamanda da başımıza gelen olaydan dolayı çocuklar bilinçlensin diye getirmek istedik. Küçük kızım pek farkında değil ama abisi var içerde. Onlar bazen mutfakta fala oynuyorlar; biz söylüyoruz tabii ama oynamaması gerektiklerini burada itfaiyecilerin söylemesi daha etkili oluyor. Bence güzel bir etkinlik oldu. Mesela yangın tüpünü çok merak ediyordu hiç görmemişti, şimdi hem kıyafetleri yakından görmesi hem de itfaiyecilerin anlatması daha etkili oldu" dedi.

"Eğitim sonrasında resimlerle bu bilgileri pekiştirdik"

Etinliğin farkıdalık açısından önemli olduğunun altını çizen resim öğretmeni Beyzanur Durusoy ise şöyle konuştu;

"Bugün burada farkındalık oluşturmak için bu atölyede buluştuk. Son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylardan sonra daha çok farkındalık kazanmamız ve çocuklara da bunu kazandırmamız için yaptığımız bir atölye bu. Espark ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Departmanı bu etkinliğe büyük katkıda bulundu. İtfaiye ekibi burada çocuklara bir yangında neler yapılması ve yapılmaması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi. Bir evde itfaiye kitinin veya bir apartmanda yangın tüpünün bulunmasıyla ilgili gerekli önlemlerden bahsetti. Hem ailelere hem de çocuklara verilen eğitim sonrasında resimlerle bu bilgileri pekiştirdik. Bugün düzenlenen etkinliğimizde yaklaşık 150 aileye ulaşmış bulunmaktayız. İleriki günlerde de eminim farklı birimler ve kuruluşlar bu gibi eğitimleri ve farkındalık oluşturan atölyeleri düzenleyecektir. Artık bunun daha fazla üzerine gidilmesi gerektiğinin hepimiz farkındayız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Espark AVM'de Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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