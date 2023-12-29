Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerle buluştu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Öğrenci Buluşmaları' etkinliğinin 2'ncisi Eskişehir Yurdu'nda gerçekleşti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrenciler ile bir araya gelen İl Müdürü Osman Ercan, bu kez Eskişehir Yurdu'nda 2'ncisi düzenlenen 'Öğrenci Buluşmaları' etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Gençlerle yapılan sohbetlerde Eskişehir'de üniversite eğitiminin iyi ve iyileştirilmesi düşünülen yönler konuşuldu. Yurtta ikamet eden öğrenciler, kaldıkları yurtlardan memnun olduklarını dile getirerek, sunulan imkanların ve gösterilen ilginin güzel olduğunu söyledi. Buluşma sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yapılan etkinliğe, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Tahsin Tüylü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Çelik ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz katıldı. - ESKİŞEHİR