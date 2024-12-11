Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı Yaşam Sertifikası - Son Dakika
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Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı Yaşam Sertifikası

Eskişehir Hastanesi\'ne Sağlıklı Yaşam Sertifikası

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, sağlıklı yaşamı destekleyen işyeri sertifikası aldı.

11.12.2024 14:58
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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri" kriterlerini yerine getirerek sağlıklı yaşamı destekleyen işyeri sertifikası almaya hak kazandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sertifikayı hastane adına Başhekim Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'ya teslim etti. Sertifika tesliminde başkanlar ve başkan yardımcıları da yer aldı. Program çerçevesinde yürütülen çalışmaların, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması gibi birçok yeniliği içerdiği aktarıldı. Yapılan çalışmaların, hastane çalışanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı bir iş ortamının oluşturulmasını hedeflediği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Bildirici, sertifika teslimi sırasında yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın sağlığı, hizmet kalitemizin en önemli unsurlarından biridir. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanemiz, bu konuda örnek bir çalışmaya imza atarak sağlıklı yaşamı teşvik eden bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başhekim Uzm. Dr. Akın Mumcu ise daha sağlıklı bir çalışma ortamının önemini vurgulayarak, "Hastanemiz adına bu önemli sertifikayı almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını desteklemek için yürüttüğümüz bu çalışmalarda bizlere destek veren İl Sağlık Müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı Yaşam Sertifikası - Son Dakika

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