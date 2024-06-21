Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, uygulama noktalarında görevli ekipleri ve dönüş yolunda olan vatandaşları kutladı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, uygulama noktalarında görevli ekiplerin ve dönüş yolunda olan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayıp güvenli yolculuklar diledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ilde bulunan uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutladı ve personele çalışmalarında başarılar diledi. Üst düzeyde alınan trafik tedbirlerini denetleyen Ağırlar daha sonra, bayramın sona ermesiyle dönüş yolunda olan vatandaşları güvenli yolculuklar diledi. Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar araçta ailecileriyle birlikte seyahat eden çocuklara ise oyuncak hediye etti. - ESKİŞEHİR