Eskişehir'de TAMP Sunumu Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de TAMP Sunumu Yapıldı

Eskişehir\'de TAMP Sunumu Yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2024 yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda, il ve ülke genelinde oluşabilecek afet durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

10.09.2024 10:28
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2024 yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sunumu gerçekleştirildi.

Yaşar Bildirici'nin başkanlığında yapılan TAMP sunumuna Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcı V. ve İl Ambulans Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ile UMKE Sorumlusu Halil Sönmez ve UMKE personelleri katılım sağladı. Toplantıda, il ve ülke genelinde oluşabilecek afet durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler de detaylı bir şekilde konuşuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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