Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçenin sağlık ile ilgili çalışmaları ele alındı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR