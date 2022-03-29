Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

29.03.2022 10:05
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçenin sağlık ile ilgili çalışmaları ele alındı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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