Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü çiftçilerle toplantı yaptı - Son Dakika
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü çiftçilerle toplantı yaptı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü çiftçilerle toplantı yaptı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kızılinler Mahallesi'nde çiftçilerle yaptığı toplantıda, tarımsal destekler ve gelecekte yapılanması planlanan projelerle ilgili değerlendirme yaptı. Çiftçiler, verilen desteklerden memnuniyetlerini dile getirirken, kadın kooperatifi kurulması ve tarım turizmi faaliyetlerinin desteklenmesi taleplerini iletti. İl Müdürü Gümüş, çiftçilerin taleplerine olumlu yanıt vererek destek sözü verdi.

30.08.2024 11:59
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kızılinler Mahallesi'nde çiftçilerle yaptığı toplantıda, tarımsal destekler ve gelecekte yapılanması planlanan projelerle ilgili değerlendirme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kızılinler Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret, mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can ve kadın üretici ve aynı zamanda Kadın Çiftçi Derneği üyesi Emine Ünlüer'in daveti üzerine gerçekleştirildi. Çiftçilerle yapılan toplantıda, tarımsal destekler ve gelecekte yapılması planlanan projeler üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahallelerine sağlanan safran üretimi desteği, domates üretimi desteği ve diğer tarımsal desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu desteklerin, tarımsal verimliliği artırmada ve mahalle ekonomisini canlandırmada önemli rol oynadığını belirten çiftçiler, verilen destekler için teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, mahallede bir kadın kooperatifi kurulması ve bu kooperatifin Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde uygulanan Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi gibi bir proje ile desteklenmesi talepleri de gündeme geldi. Çiftçiler, atıl durumda bulunan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tahsisli olan Teknik Tarım Öğretim Binasının projeyi uygulamak maksadıyla kurulması planlanan kadın kooperatifine tahsis edilmesini ve proje irtibat noktası olarak kullanılabilecek bu binanın katkısıyla mahallerinde tarım turizmi faaliyeti gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Çiftçiler, böyle bir projenin, mahallede tarım turizminin canlanmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İl Müdürü Gümüş, çiftçilerin bu taleplerine olumlu yanıt vererek, gerekli her türlü desteğin sağlanacağı sözünü verdi. Gümüş, kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınmada ve yerel ekonominin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurgularken, Kızılınler Mahallesi'nde böyle bir projenin hayata geçirilmesinin bölgeye büyük katkı sunacağını belirtti. Ayrıca, tarım turizmiyle hem yerel tarım ürünlerinin tanıtılmasına hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik her türlü çalışmanın destekleneceğini söyledi.

Toplantının sonunda, İl Müdürü Gümüş, gösterdikleri ilgi ve katılım için Muhtar Halil İbrahim Can, Emine Ünlüer'e ve tüm çiftçilere teşekkür etti. Çiftçiler, yeni projeler ve desteklerle mahallelerinin daha da gelişeceğine olan inançlarını dile getirdiler ve bu tür buluşmaların düzenli olarak yapılmasının önemini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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