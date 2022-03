Eskişehir'in başarılı kadınları ödüllendirildi - Son Dakika

Çağfen Koleji tarafından düzenlenen 'Kadın Eli' programında Eskişehir'de başarılı olan kadınlara ödül taktim edildi.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde 3'üncüsü gerçekleşen törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Günay, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende farklı kulvarlarda ödül alan kadınların yanı sıra, Serkan Can Zengin tarafından Milletvekili Prof. Günay'a ve Serkan Can Zengin'in annesi olan Serap İnceoğlu Toprak'a çiçek takdim edildi.

Ödül alanlar ise, Sporcu Kategorisi'nde Dilara Yücel, Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde Rabia Öztürk, Gazeteci Kategorisi'nde Özge Zaim, Genç İş İnsanı Kategorisi'nde Özlem Yıldırım, İş İnsanı Kategorisi'nde Ebru Demir, Sanatçı Kategorisi'nde Ezgi Hakan, Akademisyen Kategorisi'nde Prof.Dr. Selma Metintaş, Okul Aile Kategorisi'nde Melahat Ünügür Okul Aile Birliği, Sivil Toplum Kategorisi'nde Nurhan Yenilmez, Okul Müdürü Kategorisi'nde Serpil Kılıç Cebeci, Sağlıkçı Kategorisi'nde Özlem Uzunkulak, Yerel Yönetici Kategorisi'nde Eda Yıldırım ve Sibel Akın, Bürokrat Kategorisi'nde Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu olarak sıralandı. - ESKİŞEHİR