Eskişehir'in Son Kore Gazisi Sefer Durukan Vefat Etti - Son Dakika
Eskişehir'in Son Kore Gazisi Sefer Durukan Vefat Etti

01.06.2026 19:19
95 yaşındaki Kore Gazisi Sefer Durukan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in son Kore Gazisi olan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Sefer Durukan, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in son Kore Gazisi 95 yaşındaki Sefer Durukan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Kore Gazisi Durukan için ikindi namazını müteakip Gökmeydan Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Sefer Durukan'ın cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Kıbrıs gazileri, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve çok sayıda yakını katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Sefer Durukan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Sefer Durukan, defnedilmek üzere Tepebaşı ilçesi Takmak Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

"20-25 gün öncesine kadar hep ayaktaydı"

Eskişehir'in son Kore Gazisi olan Sefer Durukan'ın oğlu Sabri Durukan, "Ne düşünebilirim ki? Yaş ilerlemesi olmasına rağmen namazlarını ve oruçlarını hiç Gazi babam bırakmadı. Allah mekanını cennet eylesin. Eskişehir'in son Kore gazisi. Tansiyon hastalığı vardı, 20-25 gün öncesine kadar hep ayaktaydı. Son 20 gündür yavaş yavaş kendini bırakmıştı bir de şuuru gitti. Bir haftadır hastanede yattı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

