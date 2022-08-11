Eskişehir Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında - Son Dakika
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Eskişehir Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında

11.08.2022 10:41
Eskişehir Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında

Eskişehir'in Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında olduğunu ifade eden çarşı esnafı Mehmet Uzungel, "Sofralardan sonra tatlı niyetine tercih edilen helva, bu kentin çok eskilere dayanan bir kültürüdür" dedi.

Eskişehir'in Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında olduğunu ifade eden çarşı esnafı Mehmet Uzungel, "Sofralardan sonra tatlı niyetine tercih edilen helva, bu kentin çok eskilere dayanan bir kültürüdür" dedi.

Eskişehir'de çeşit çeşit helva tüketimi diğer illere göre hayli yüksek. Yaz sıcakların dolayı kışlık tahinli helva satışlarının bir miktar düştüğünden bahseden esnaf Mehmet Uzungel, aynı şekilde yaz helvasında bir hareketlilik olduğundan söz etti. Şehir dışından Eskişehir'e gelenlerin çoğunun özellikle Met helvasına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Uzungel, dönemine göre helva çeşitlere olan taleplerin değişkenlik gösterdiğini dile getirdi. Yazlık tahinli helvanın kilosunun 74 ve kışlık tahinli helvanın ise 70 lira olduğunu ifade eden Uzungel, "Eskişehir insanının dolabından dört mevsim helva çeşidi eksik olmaz" şeklinde konuştu.

"Kışın kışlık helva, yazın da yazlık helva satılıyor"

Eskişehir halkının helvaya düşkünlüğünü ve bu kentin helva kültürünün çok eskilere dayandığını aktaran Çarşı esnafı Uzungel, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sofralarda, yemeklerden sonra genellikle helva tüketilir. Eskişehir'in diğer illere göre helva tüketim oranı, kıyaslanamaz derecede yüksektir. Helvanın faydalarını saymak ile bitmez. Enerji verir, kansızlığı giderir ve en önemlisi de çok iyi bir protein kaynağıdır. Kışın, kışlık helva yenir. Yazın ise daha hafif olduğundan kaynaklı, yazlık helva tercih edilir. Çünkü helvayı yedikten sonra vücut bir tepkimeye girip kızışıyor. Yazın ise insanların hararetleri yüksek olduğu için doğal olarak pek rağbet edilmiyor ve bu doğrultuda da satışlar kışa göre daha az seviyede devam ediyor." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Türkiye'de en çok helva tüketilen şehirlerarasında - Son Dakika

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