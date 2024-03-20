Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Üyeleri Tarafından İftar Programı Düzenlendi

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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Üyeleri, tarafından iftar programı düzenlendi.

Dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı iftar programın sunuculuğunu Dernek Başkan Yardımcısı Necmettin Başkut yaptı. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, iftar programında yaptığı konuşmasında, "Derneğimiz üyeleri ve Eskişehir halkımızla iftar programında buluşmaktan memnunluk duyduk ve Eskişehir halkı ile kaynaştık. İftar soframızda Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadık. İftar programına çok sayıda katılım oldu. Bu sofra Halil İbrahim Sofrası olsun ve hep birlikte güzel günlere gidelim. Bu masalarda üyelerimiz, Eskişehir halkı ile tanıştı ve sohbet etti. Ramazan ayı hepinize bereketli olsun" dedi.

İftar programı sonrasında iftar yemeği duası yapıldı. - ESKİŞEHİR