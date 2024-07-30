Eskişehir Nüfusu 2030 Yılında 967 Bin 369 Olacak

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nüfus Projeksiyonları verilerine göre Eskişehir nüfusunun yüzde 7,9 artış hızıyla 2030 yılında 967 bin 369 olması öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları verilerini yayımladı. Buna göre Eskişehir'de nüfus ve yıllık ortalama nüfus artış hızları aktarıldı. Eskişehir'de 2023 yılında nüfus 915 bin 418 olarak hesaplanırken, projeksiyona göre 2030 yılında bu rakamın 967 bin 369 olması öngörülüyor. Hesaplamalara göre kentte 2023 ve 2030 seneleri arasında yıllık ortalama nüfus artış hızı yüzde 7,9 olarak belirtildi. Yine TÜİK verilerine göre yıllara göre Eskişehir nüfusu ise şöyle;

2023 yılında 915 bin 418, 2024 yılında 923 bin 343, 2025 yılında 931 bin 69, 2026 yılında 938 bin 621, 2027 yılında 945 bin 971, 2028 yılında 953 bin 201, 2029 yılında 960 bin 326 ve 2030 yılında 967 bin 369. - ESKİŞEHİR