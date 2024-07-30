Eskişehir Nüfusu 2030 Yılında 967 Bin 369 Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Nüfusu 2030 Yılında 967 Bin 369 Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nüfus Projeksiyonları verilerine göre, Eskişehir nüfusunun yüzde 7,9 artış hızıyla 2030 yılında 967 bin 369 olması öngörülüyor. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, Eskişehir'de 2023 yılında nüfus 915 bin 418 olarak hesaplanırken, 2030 yılında bu rakamın 967 bin 369 olması bekleniyor. Kentteki yıllık ortalama nüfus artış hızı ise yüzde 7,9 olarak belirlendi.

30.07.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nüfus Projeksiyonları verilerine göre Eskişehir nüfusunun yüzde 7,9 artış hızıyla 2030 yılında 967 bin 369 olması öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları verilerini yayımladı. Buna göre Eskişehir'de nüfus ve yıllık ortalama nüfus artış hızları aktarıldı. Eskişehir'de 2023 yılında nüfus 915 bin 418 olarak hesaplanırken, projeksiyona göre 2030 yılında bu rakamın 967 bin 369 olması öngörülüyor. Hesaplamalara göre kentte 2023 ve 2030 seneleri arasında yıllık ortalama nüfus artış hızı yüzde 7,9 olarak belirtildi. Yine TÜİK verilerine göre yıllara göre Eskişehir nüfusu ise şöyle;

2023 yılında 915 bin 418, 2024 yılında 923 bin 343, 2025 yılında 931 bin 69, 2026 yılında 938 bin 621, 2027 yılında 945 bin 971, 2028 yılında 953 bin 201, 2029 yılında 960 bin 326 ve 2030 yılında 967 bin 369. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Nüfusu 2030 Yılında 967 Bin 369 Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Nüfusu 2030 Yılında 967 Bin 369 Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement