Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Projesini Genişletiyor

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tekstil atölyesi projesinin kapsamını genişletiyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un dikkat çeken projeleri arasında yer alan tekstil atölyesi, belediye iştiraki olan Odunpazarı Anonim Şirketi aracılığıyla 2023'ün Şubat ayında faaliyete başlamıştı. Proje başlangıç tarihinden bugüne kadar on binlerce ürün üretilen atölye sayesinde belediye milyonlarca lira tasarruf ederken, aynı zamanda kadın eğitimi ve istihdamına da önemli katkı sağladı. Söz konusu proje kapsamında Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetlerinin ve ihtiyacı olan diğer tekstil ürünlerinin yanında, Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretiliyor.

Kapasite iki katına çıkacak

Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatıyla projenin kapsamı genişletiliyor. Bu anlamda projenin ismi de güncellenerek 'Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi' adını aldı. Merkez Osmangazi Mahallesi'nde bulunan binasından EMKO'da yer alan yeni modern bir binaya taşınacak. Yeni üretim merkezinin alanı toplam 220 metrekare. Bina ferah bir antre ile ziyaretçilerini karşılarken, bir idari ofis, bir mutfak ve yemekhane, giyinme odası ve üretim alanıyla hizmet verecek. 10 olan sanayi tipi makine sayısı 20'ye, 10 olan personel sayısı ise 17'ye çıkarılacak. Projenin kapsamının genişlemesiyle beraber üretimin iki katına çıkarılması hedeflenirken, hali hazırda hizmet verilen belediyeler dışında farklı belediyelere de hizmet verilmesi planlanıyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kazım Kurt, şu ifadelere yer verdi:

'Üreten ülkeler kalkınır'

"Biz üretimden yanayız. Siyasi iktidarın üretimden vazgeçtiği ve ülkemizi tüketim ekonomisi batağına sürüklediği böylesi bir ortamda yaptığımız bu çalışmanın değeri daha da artıyor. Üreten ülkeler kalkınır, üreten ülkelerin yurttaşları refah içerisinde yaşar. Umuyorum bizim bu çalışmamız herkese örnek olur. Bakın biz aynı zamanda kadınların da istihdam sürecine katılmalarını istiyoruz. O nedenle merkezimizdeki çalışanlar tümüyle kadınlar. Halihazırda çalışan kadınlarımız aynı zamanda yine belediyemizin eğitimlerinden geçtiler, başarılı oldular ve böylelikle istihdam sürecine katıldılar. Elinde imkanı olan herkesin kadınların eğitimine ve iş bulma sürecine katkıda bulunmalarını öneriyorum ve bakın kadınların daha rahat çalışmalarını, çocukların daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına merkezi hükümetin tüm engellemelerine ve baskılarına rağmen kreşler açıyoruz, bunu da ayrıca belirtmek isterim. Bu proje aynı zamanda belediyemizin ihtiyacı olan tekstil ürünlerini üretme ve tasarlama noktasında bize büyük bir maddi tasarruf sağlıyor. Bazı çevre belediyelerimize de hizmet veriyor, onların da bu hizmetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Kapasitemizin genişlemesiyle beraber hizmet verdiğimiz kurum sayısı da artacak." - ESKİŞEHİR