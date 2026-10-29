Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Bayramı'nda bin 103 lavanta fidanı dağıttı - Son Dakika
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Bayramı'nda bin 103 lavanta fidanı dağıttı

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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Bayramı\'nda bin 103 lavanta fidanı dağıttı
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Bayramı\'nda bin 103 lavanta fidanı dağıttı
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Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, Vilayet Meydanı'nda vatandaşlara bin 103 lavanta fidanı dağıttı. Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, şu ana kadar yaklaşık 500 fidan verildiğini söyledi.

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıldı.

Eskişehir Valilik Vilayet Meydanı'nda bugün saat 14.00'te düzenlenen etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara lavanta fidanı takdim etti. Cumhuriyet'in 103'üncü yılı münasebetiyle gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

"Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün Valilik Vilayet Meydanı'nda vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde vatandaşlarımıza toplam bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıyoruz. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şu ana kadar vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 500 adet lavanta fidanı dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Buradayız, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEskişehirGüncelYaşamYerelSon Dakika

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