Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Uğraş Tedavisi' sergisi ve satışı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi psikiyatri servisinde 'Uğraş Tedavisi' uygulanan hastaların hazırladıkları el işi ürünler, açılan sergiyle satışa çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) psikiyatri servisinde yatan hastalara uygulanan 'Uğraş Tedavisi' olumlu sonuçları ile ön plana çıkıyor. Psikiyatri servisinde uzun süreli tedavi altına alınan hastaların iç dünyalarından daha kolay uzaklaşabilmeleri için uygulanan yöntem ile ortaya birbirinden güzel ürünler çıkıyor. Hazırlanan ürünler ise belirli zamanlarda kurulan stantlar ile satışa sunuluyor. Elde edilen gelir ile hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tekrar ürün alınıyor.

"Hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlıyoruz"

Hastaların topluma kazandırılması amacıyla uygulanan tedavi hakkında konuşan Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ayvazcık, "Bugün burada psikiyatri servisimizde yatan hastalarımızın yaptığı el işi ürünleri sergiliyoruz. 'Uğraş Tedavisi' ile amacımız hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlamaktır. Servisimizde, hemşirelerin kontrolü altında Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta öğreticilerle hastalara 'Uğraş Tedavisi' uyguluyoruz. Hastalarımız el becerisini ve işlevselliklerini arttırarak yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Hastalarımızın tedavi süreleri genelde uzun olduğu için bu şekilde uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor"

Psikiyatri servisinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Urgan ise uğraşı tedavilerinin hastaların iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Psikiyatri servisimizde tedavi gören hastalarımızın yapmış olduğu ürünleri belirli periyotlarla satışa çıkartıyoruz. Elde edilen gelirle, hastalarımıza tekrar malzeme alıyoruz. Hastalarımızın tedavi süreleri genelde uzun olduğu için bu şekilde uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor. Ürün sayıları yeterli sayıya ulaştıkça bu şekilde stantlar açıyoruz." - ESKİŞEHİR