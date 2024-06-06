Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Uğraş Tedavisi' sergisi ve satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Uğraş Tedavisi' sergisi ve satışı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi psikiyatri servisinde 'Uğraş Tedavisi' uygulanan hastaların hazırladıkları el işi ürünler, açılan sergiyle satışa çıkarıldı. Hastaların tedavi süreleri genelde uzun olduğu için uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor.

06.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi psikiyatri servisinde 'Uğraş Tedavisi' uygulanan hastaların hazırladıkları el işi ürünler, açılan sergiyle satışa çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) psikiyatri servisinde yatan hastalara uygulanan 'Uğraş Tedavisi' olumlu sonuçları ile ön plana çıkıyor. Psikiyatri servisinde uzun süreli tedavi altına alınan hastaların iç dünyalarından daha kolay uzaklaşabilmeleri için uygulanan yöntem ile ortaya birbirinden güzel ürünler çıkıyor. Hazırlanan ürünler ise belirli zamanlarda kurulan stantlar ile satışa sunuluyor. Elde edilen gelir ile hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tekrar ürün alınıyor.

"Hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlıyoruz"

Hastaların topluma kazandırılması amacıyla uygulanan tedavi hakkında konuşan Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ayvazcık, "Bugün burada psikiyatri servisimizde yatan hastalarımızın yaptığı el işi ürünleri sergiliyoruz. 'Uğraş Tedavisi' ile amacımız hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlamaktır. Servisimizde, hemşirelerin kontrolü altında Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta öğreticilerle hastalara 'Uğraş Tedavisi' uyguluyoruz. Hastalarımız el becerisini ve işlevselliklerini arttırarak yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Hastalarımızın tedavi süreleri genelde uzun olduğu için bu şekilde uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor"

Psikiyatri servisinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Urgan ise uğraşı tedavilerinin hastaların iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Psikiyatri servisimizde tedavi gören hastalarımızın yapmış olduğu ürünleri belirli periyotlarla satışa çıkartıyoruz. Elde edilen gelirle, hastalarımıza tekrar malzeme alıyoruz. Hastalarımızın tedavi süreleri genelde uzun olduğu için bu şekilde uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor. Ürün sayıları yeterli sayıya ulaştıkça bu şekilde stantlar açıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Uğraş Tedavisi' sergisi ve satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:13:58. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 'Uğraş Tedavisi' sergisi ve satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement